İsrailli Kanallardan Pes Dedirten Türkiye Paylaşımı! Yine Kin ve Nefretlerini Gösterdiler

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de masum insanların canını almaya devam ediyor. Dünya, bölgedeki katliama sessiz kalırken Türkiye ilk günden bu yana Filistin'e olan desteğini açıklarken İsrail'i de en şiddetli biçimde kınadığını tüm dünya kamuoyuyla paylaşmış durumda.

Son yapılan resmi açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 9 bin 61 olduğu belirtilmişti. Öldürülenlerin 3 bin 760'ının çocuk, 2 bin 326'sının ise kadın olduğu ifade edilmişti. Bölgede en az 32 bin kişinin de yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail Kanalları Türkiye'yi Hedef Aldı! Skandal Paylaşım!

İsrail ile Filistin arasındaki savaş devam ederken İsrailli haber kanallarından skandal bir paylaşım geldi. Türkiye aleyhine tavır alan haber kanallarının paylaştığı görsel görenlere adeta pes dedirtti.

Yine kin ve nefret dolu ifadelere sarılan İsrailli haber kanalları, 6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremleri gündeme getirdi. İsrail'e ait kanallar, paylaştıkları görselde, "Bir sonraki depremi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

On binlerce insanın hayatını kaybettiği ve Türkiye tarihindeki en acı olayların başında gelen depremler üzerinden yapılan küstah paylaşım sosyal medyada da büyük tepki çekti.