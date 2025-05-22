İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasının üçüncü dalgasında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16'sı hakkında tutuklama talep edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmaları devam ediyor.



Üçüncü dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi.



Şüphelilerin ifadeleri Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alındı. 20 şüpheliden 4’ü hakkında adli kontrol, 16’sı hakkında ise tutuklama talep edildi.



Tutuklama istenen isimler arasında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık da yer alıyor.



Soruşturma, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam ihalelerinde yapılan yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarına dayanıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in, kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden rüşvet aldığı öne sürülüyor.



MASAK tarafından dosyaya sunulan bilgilere göre Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemelerin direk Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'den iş alan firmalara yaptırdığı, bu şirketlerden Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'nin başka personellerine para gönderildiği iddia ediliyor.