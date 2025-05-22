Pazar gecesinden itibaren 3 şehirde sıcaklık 33 dereceye varacak!

Tekin’in verdiği bilgilere göre, yarın ve hafta sonu ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, bazı bölgelerde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlar görülecek.

Dar alanlarda sağanak uyarısı

Yarın Kastamonu ve Karabük çevreleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Erzurum, Erzincan ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Cumartesi günü de bu bölgelerde yağışların devam etmesi öngörülüyor.

Pazar günü ise Iğdır ve Kırklareli çevresinde yağış ihtimali var. Tekin, “Pazar gecesi yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. Trakya, kıyı Ege, Denizli ve Uşak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Pazartesi gününden itibaren yağışlar doğu illerine doğru kayacak.” dedi.

Toz taşınımı etkili olacak

Tekin, ayrıca hafta sonu bazı bölgelerde toz taşınımının da etkili olacağını belirtti. Cuma günü Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, cumartesi günü Marmara’nın batısı ile Ege’de, pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de toz taşınımı öngörülüyor.

3 Büyükşehirde hava durumu

Ankara ve İstanbul’da hafta sonu boyunca yağış beklenmiyor. Her iki kentte de parçalı ve az bulutlu bir hava hâkim olacak. Ankara’da hava sıcaklığı 30 ila 33 derece arasında seyredecek.

İstanbul’da ise cuma günü 27, cumartesi 28, pazar günü ise 33 dereceye kadar yükselecek. İzmir’de cuma ve cumartesi açık hava etkili olurken, sıcaklıklar 32-34 derece arasında olacak. Pazar günü ise sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde ise lodosla birlikte yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakların etkili olması bekleniyor.