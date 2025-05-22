İzmir Adliyesi'nde rüşvet operasyonu: İcra Müdür Yardımcısına suçüstü

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde görev yapan bir icra müdür yardımcısı ile icra katibi, rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü, haklarında soruşturma başlatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İzmir Adliyesi'nde rüşvet operasyonu: İcra Müdür Yardımcısına suçüstü
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İddialara göre, İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü'nde görevli İcra Müdür Yardımcısı Y.D. (27) ve icra katibi B.B. (26), dosyada bulunan resmi bir tahsilat işleminin hızlandırılması karşılığında avukat D.Ç.’den (30) 200 bin TL rüşvet talep etti. Avukatın durumu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Şikâyetçi avukat, şüphelilerin talep ettiği 200 bin lirayı teslim edeceğini söyleyerek planlı bir buluşma ayarladı. Dün akşam saatlerinde, avukat D.Ç. ile İcra Müdür Yardımcısı Y.D., bir kafede bir araya geldi. D.Ç., önceden seri numaraları alınmış parayı Y.D.'ye verdiği sırada operasyon düzenleyen polis ekipleri Y.D.'yi suçüstü yakaladı.

Operasyonun devamında, icra katibi B.B. de kısa süre içinde ikamet adresinde gözaltına alındı. Her iki şüpheli de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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