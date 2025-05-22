Bolulu gençlerden örnek davranış

Bolu’da meslek lisesi öğrencileri, "Bir Kural, Bir Ömür" sloganıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde motosikletleriyle şehir merkezinden Gölköy’e kadar konvoy halinde sürüş gerçekleştirerek trafik bilincine dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, gençlere trafik bilincini artırmak ve güvenli sürüş alışkanlıklarını aşılandı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Bolu Belediyesi’nin destek verdiği program yoğun ilgi gördü.

MOTOSİKLETLERLE FARKINDALIK SÜRÜŞÜ

Etkinlik kapsamında meslek lisesi öğrencileri, motosikletleriyle şehir merkezinden başlayarak Gölköy Tabiat Parkı’na kadar kontrollü şekilde toplu sürüş gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan sürüş esnasında vatandaşlar da öğrencilere alkışlarla destek verdi.

UYGULAMALI EĞİTİM VERİLDİ

Gölköy’de devam eden programda ise İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından öğrencilere hem teorik hem de uygulamalı motosiklet eğitimi verildi. Koruyucu ekipman kullanımı, güvenli sürüş teknikleri, hız sınırlarına uyum, trafik işaretleri ve ani durumlara müdahale gibi hayati konular uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitimlerin ardından öğrencilere katılım belgeleri takdim edildi.