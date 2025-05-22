Tuncer Bakırhan: Polemik değil, paylaşım dili kullanmalıyız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan parti meclisi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada yeni sürecin adresi olarak TBMM’yi gösterdi. Bakırhan, MHP lideri Bahçeli’nin Meclis’te komisyon kurma önerisini de desteklediklerini belirtti.

“Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin tartışmalar sürüyor. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan parti meclisi toplantısı öncesinde konuştu. Yeni sürecin adresi olarak TBMM’yi gösterdi.

''Bu yeni sözleşmenin mutfağı tabii ki Meclis'tir. Biz de bunu defalarca söyledik. Aslında gezdiğimiz bugüne kadar görüştüğümüz siyasi parti ve toplumsal kesimler de aynı şeyi söylediler. Kardeşlik hukukunun adresi Meclis'tir. Barış ve demokratik dönüşüm ancak Meclis çatısı altında gerçek anlamını bulur'' dedi.

Bakırhan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Meclis’te komisyon kurma önerisi hakkında da değerlendirme yaptı.

''Sayın Bahçeli'nin Meclis'te komisyon kurulması önerisi önemlidir. Biz de bu çerçevede siyasi partilerle bir görüşme trafiği içerisindeyiz. Bugün sizlerin de olduğunuz bu salonda kurullarımızı da toplayacağız. Bu konuda düşüncelerimizi olgunlaştırıp önümüzdeki günlerde kamuoyuna da açıklayacağımızı belirtmek istiyorum'' dedi.

YENİ SÜRECİN DİLİ HAKKINDA DA KONUŞAN BAKIRHAN, DOĞRU DİL KULLANIMINA DİKKAT ÇEKTİ

''Bunun için doğru bir dile, kapsayıcı bir örgütlenme tarzına ihtiyaç var. Yeni bir dönem, yeni bir siyaset derken aslında biraz burayı işaret ediyoruz.

Dışlama değil, içerme diliyle hareket etmeliyiz. Kutuplaştırma değil, kucaklama dilini kullanacağımız yeni bir göreve girdik'' dedi.