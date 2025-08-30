İstanbul merkezli siber operasyon: Banka hesaplarından 14 milyon TL çalan 27 kişi tutuklandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nun talimatıyla İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, cep telefonları ve televizyonlara indirilen "İnat Box" isimli uygulama üzerinden dizi, film ve spor müsabakalarının yasa dışı şekilde yayınlandığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin, uygulama aracılığıyla kullanıcıların cihazlarına zararlı yazılım yüklediği ortaya çıktı. Özellikle gece saatlerinde sisteme giriş yapan şüphelilerin, kullanıcıların internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı ve 46 kişinin hesabından milyonlarca lira çaldıkları tespit edildi.

75 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ, 21 İLDE OPERASYON

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda toplam 75 şüpheli belirlendi. Bu kişilerden 7’sinin cezaevinde olduğu, 1’inin ise yurtdışında bulunduğu tespit edildi.

Ardından 21 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 67 şüpheliye yönelik operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 10’u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 33 kişi ise Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılığa çıkarılan şüphelilerden 27’si hakkında tutuklama kararı verildi. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mahkeme sonrası 27 şüpheli cezaevine gönderildi.