İstanbul merkezli terör operasyonu: 3 ilde 40 adrese baskın, 29 gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP'ye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Firari 10 zanlının yakalanması için çalışmalar sürerken, 4 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Operasyonlar, İstanbul, Erzincan ve Bursa illerinde toplam 40 adrese eş zamanlı baskınla gerçekleştirildi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı çalışmada, söz konusu örgütlerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 43 zanlı hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin isimleri, daha önce yakalanan bazı örgüt üyelerinin verdiği etkin pişmanlık ifadeleri ile ortaya çıkarıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde İstanbul, Erzincan ve Bursa illerinde 40 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi. Firari durumda bulunan 10 zanlının yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. Diğer yandan, 4 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

Yapılan operasyonların, sol terör örgütleri DHKP-C, MLKP, TKP-ML ve MKP’ye yönelik gerçekleştirildiği belirtildi.