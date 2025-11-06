“İstanbul Senin” soruşturmasında yeni gelişme! CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı

“İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında CHP’nin bilgi işlem biriminde görevli O.G.E. gözaltına alındı. Başsavcılık, milyonlarca seçmene ait kişisel verilerin usulsüz şekilde işlendiği ve paylaşılmış olabileceğini bildirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E.’nin, yürütülen “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 11 milyondan fazla seçmene ait kişisel verinin usulsüz biçimde eşleştirildiği ve bu bilgilerin hukuka aykırı şekilde paylaşılmış olabileceği yönünde tespitler bulunduğu belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütüne” yönelik yürütülen soruşturma kapsamında;

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla “İBB HANEM” isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. üzerine atılı Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır. Soruşturma derinleştirilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

ekrem imamoğlu chp
