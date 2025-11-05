İstanbul Valisi Davut Gül, 10 aylık emniyet raporunu açıkladı

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan’daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) düzenlenen toplantıda 2025 yılının ilk 10 ayına ilişkin güvenlik verilerini açıkladı. Gül, dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olarak tanımladığı İstanbul’da, geçen yılın aynı dönemine kıyasla kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9’a yakın azalma görüldüğünü belirtti.

Vali Gül, mal varlığına yönelik suçlarda da düşüş yaşandığını ifade ederek, “kapkaç yüzde 56, otodan hırsızlık yüzde 50, motosiklet hırsızlığı ise yüzde 48 oranında azaldı” dedi. Bu başarıda, uzun süredir aranan suçluların yakalanmasının etkili olduğunu vurguladı.

14 BİN 235 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Gül, ruhsatsız silahlarla mücadelede ciddi ilerleme kaydedildiğini belirterek, yılın 10 ayında 14 bin 235 silahın ele geçirildiğini bildirdi. Tutuklanan kişi sayısının geçen yıla göre yüzde 130 arttığını ifade eden Gül, “Yakaladığımız her bir ruhsatsız silah, bu sebeple tutukladığımız her bir şahıs, sokaklarımızdan uzaklaştırdığımız bir tehdit, önüne geçtiğimiz bir suç anlamına geliyor.” dedi.

145 ORGANİZE SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

Organize suç örgütlerine karşı yürütülen kararlı mücadelenin sonuçlarını paylaşan Gül, “Bu yılın 10 ayında 145 organize suç çetesi çökertildi, 1643 şahıs yakalandı. Geçen yılın aynı dönemine göre el konulan mal varlığı 8 kat arttı. Dolayısıyla organize suç örgütleriyle anılan kurşunlama olayları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 azaldı.” bilgisini verdi.

Gül ayrıca, bu örgütlerin eleman temini ve propaganda amacıyla kullandığı 1480 sosyal medya hesabının kapatıldığını açıkladı.

Vali Gül, kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon sayısının geçen yıla göre yüzde 21 arttığını belirtti. Bu sayede sahte ve kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçildiğini, yaklaşık 2 milyar liralık vergi kaybının engellendiğini kaydetti. Uyuşturucu operasyonlarında da önemli sonuçlar elde edildiğini ifade eden Gül, “Bu yılın 10 ayında imal ve ticarete yönelik 9 bin 459 operasyon yapıldı. Ele geçirilen uyuşturucu hap miktarı geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı, kenevir miktarı ise üç katını aştı.” dedi.

TRAFİK KAZALARINDA CAN KAYBI AZALDI

İstanbul’da 6 milyondan fazla aracın bulunduğunu hatırlatan Gül, sıkı denetimlerin etkisiyle ölümlü trafik kazalarının yüzde 18 oranında azaldığını açıkladı. Can kayıplarının yüzde 20, yaya ölümlerinin yüzde 13, motosiklet kazalarındaki ölümlerin ise yüzde 23 azaldığını belirtti.

Ancak yaralanmalı kazalarda artış olduğunu vurgulayan Gül, “Bu ve ölümlü kazaların yaklaşık yüzde 64’üne motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığını görüyoruz. Bu sebeple motosiklet denetimlerimizi artırarak devam ettiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

HANUTÇULUKTA YENİ DÖNEM

Vali Davut Gül, turistik bölgelerde “hanutçuluk” olarak bilinen müşteriyi rahatsız edici davranışlara karşı yeni düzenlemeler getirildiğini açıkladı. “Turistik bölgelerde faaliyet gösteren iş yeri sahipleri ve çalışanları iş yeri önünde, sadece 50 santimetre mesafede 'Hoş geldiniz' diyerek müşteriyi davet edebilecek. Yol kesmeye, dışarıda ikramda bulunmaya, yayaları engellemeye, fiziksel temas içeren müşteri davetlerine göz yumulmayacak.” dedi.

Gül ayrıca, iş yerlerinde ısrarcı ve yüksek sesli konuşmaların yasaklanacağını, kamera bulundurmanın zorunlu hale getirileceğini, belediye ve emniyet ekiplerinin yaka kamerası ve dron ile denetim yapacağını belirtti. Kurallara uymayan işletmelere 3 ila 10 gün arasında faaliyetten men cezası uygulanacak.

İstanbul Valisi Gül, düzensiz göçle mücadelenin “tüm dünyaya örnek olacak şekilde” sürdüğünü vurguladı. Mobil Göç Noktaları sayesinde denetimlerin arttığını, tespit edilen düzensiz göçmen sayısında düşüş yaşandığını söyledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Nail Anlar, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu ve Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Yarbay Ziya Can Gürsoy da katıldı.