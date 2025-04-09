İstanbul ve Diyarbakır'da dev uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonlarında önemli bir suç ağının çökertildiğini duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 16 şüphelinin yakalandığını ve çok büyük miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Başakşehir ve Esenler ilçelerinde tespit edilen iki uyuşturucu imalathanesine baskın düzenlendi. Ayrıca Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa ve Kartal ilçelerinde de operasyonlar gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR’DA SUÇ ÖRGÜTÜNE DARBE

Operasyonun bir diğer ayağı Diyarbakır'da yürütüldü. Elebaşılığını M.Z.U. isimli şahsın yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik yapılan baskınlarda, örgütün kilit isimleri yakalanarak gözaltına alındı.

MİLYONLARCA HAP, TONLARCA KİMYASAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında 4 araca ve 12 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Bu baskınlarda 7 milyon 150 bin adet uyuşturucu hap, uyuşturucu hap üretiminde kullanılan 2 ton 680 kilogram kimyasal madde, 10 kilogram ham madde, 1 milyon boş uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheli hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “Örgüt faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından yasal işlem başlatıldı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyon sonrası yaptığı açıklamada kararlılık mesajı verdi: “Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürüttüğümüz bu mücadele, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesidir.”