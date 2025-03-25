İstanbul'da 206 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

İstanbul'da gözaltına alınan 206 şüpheli, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul'da 206 şüpheli tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
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 İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan protestolarla ilgili olarak, toplumsal olaylara katıldıkları için gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Bu kapsamda, toplamda 206 şüpheli, tutuklama talepleriyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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