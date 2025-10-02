İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturmalarda önemli gelişmeler yaşandı.

Yapılan incelemelerde 15 şüphelinin örgütle bağlantılı olduğu ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı bulunduğu belirlendi.

Operasyonda, şüphelilerden 3’ünün yabancı terörist savaşçı olduğu tespit edilirken, 12 kişinin ise sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı ve DEAŞ’ı öven paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Savcılığın gözaltı kararının ardından polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı yakalandı. Firari olan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

