Ticaret Bakanlığı 4 ürünü toplatıyor! Marka marka ifşa edildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetimlerde 4 üründe usulsüzlük tespit edildi. Halk sağlığı açısından risk taşıyan bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Ticaret Bakanlığı 4 ürünü toplatıyor! Marka marka ifşa edildi
Yayınlanma:

Bakanlık tarafından yapılan açıklama, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Denetimlerde bazı ürünlerin kullanıcı sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğu belirlendi.

TOPLATILAN ÜRÜNLER

Mümtaz Halı Yıkama - Muhittin Şahin
Multi Sprey Genel Temizlik
➤ APEO ve AP tayini limit değerlerin üzerinde bulundu.
Naturel Parfümeri Otomotiv İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Orman Esintisi Oda Parfümü

➤ Ambalajda olması gereken dokunsal tehlike işareti bulunmadığı tespit edildi.
Selay Oyuncak Hediyelik Eşya İml. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yunus Balığı Figürlü Peluş Anahtarlık

➤ Boğulma riski taşıdığı belirlendi.
Mehmet Sadık Şahin
Yeşil Kaplumbağa Figürlü Oyuncak Anahtarlık

➤ Boğulma riski nedeniyle toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığına zarar verebilecek ürünlerin piyasadan çekilmesi için denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Ticaret Bakanlığı 4 ürünü toplatıyor! Marka marka ifşa edildi - Resim : 1

Ticaret Bakanlığı 4 ürünü toplatıyor! Marka marka ifşa edildi - Resim : 2

Ticaret Bakanlığı 4 ürünü toplatıyor! Marka marka ifşa edildi - Resim : 3

Uyuşturucuya darbe! 171 şüpheli tutuklandı, 8 ilde büyük operasyonUyuşturucuya darbe! 171 şüpheli tutuklandı, 8 ilde büyük operasyonGündem
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıLPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
ticaret bakanı ürün
Günün Manşetleri
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Ticaret Bakanlığı 4 ürünü toplatıyor!
171 şüpheli tutuklandı, 8 ilde büyük operasyon
Küresel Sumud Filosu'nda son durum
Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
İsrail, Sumud Filosu’nda en az 9 Türk vatandaşını gözaltına aldı
“Dünyanın dört bir yanına yayılmış 7 milyon Türk diasporası var”
Mal varlıkları dondurulan kişi ve kurumlar açıklandı
Radar yerleri aplikasyonla vatandaşa bildirilecek
İsrail gemileri küresel Sumud Filosu’nu sardı!
Çok Okunanlar
Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor! Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları LPG’ye gece yarısı zam geliyor! İşte 2 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti Altın fiyatları açıklandı! Gram altın 5 Bin TL’yi geçti
Dehşet ailesi ortaya çıktı! Nakliyeci cinayeti, türbe yanında gizli mezar ve çocuk cesedi Dehşet ailesi ortaya çıktı! Nakliyeci cinayeti, türbe yanında gizli mezar ve çocuk cesedi
İsrail, Sumud Filosu’nda en az 9 Türk vatandaşını gözaltına aldı İsrail, Sumud Filosu’nda en az 9 Türk vatandaşını gözaltına aldı