Ticaret Bakanlığı 4 ürünü toplatıyor! Marka marka ifşa edildi
Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen denetimlerde 4 üründe usulsüzlük tespit edildi. Halk sağlığı açısından risk taşıyan bu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklama, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Denetimlerde bazı ürünlerin kullanıcı sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğu belirlendi.
TOPLATILAN ÜRÜNLER
Mümtaz Halı Yıkama - Muhittin Şahin
Multi Sprey Genel Temizlik
➤ APEO ve AP tayini limit değerlerin üzerinde bulundu.
Naturel Parfümeri Otomotiv İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.
Orman Esintisi Oda Parfümü
➤ Ambalajda olması gereken dokunsal tehlike işareti bulunmadığı tespit edildi.
Selay Oyuncak Hediyelik Eşya İml. Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yunus Balığı Figürlü Peluş Anahtarlık
➤ Boğulma riski taşıdığı belirlendi.
Mehmet Sadık Şahin
Yeşil Kaplumbağa Figürlü Oyuncak Anahtarlık
➤ Boğulma riski nedeniyle toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşların sağlığına zarar verebilecek ürünlerin piyasadan çekilmesi için denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.