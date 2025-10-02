Uyuşturucuya darbe! 171 şüpheli tutuklandı, 8 ilde büyük operasyon

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız ile EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler titizlikle analiz edildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, işlenen suçlara dair tüm faaliyetler delillendirildi. Ardından İstanbul merkezli Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.”

Yerlikaya, operasyonların öncelikli hedefinin “torbacı” olarak bilinen sokak satıcıları olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyonlarımızda 189 torbacı gözaltına alındı. Bunlardan 171’i tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.”