İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 kişi gözaltında

İstanbul'da düzenlenen kapsamlı terör operasyonunda, DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 16 kişi gözaltına alındı. “Yabancı terörist savaşçı” oldukları tespit edilen şüphelilerden 7'si ise halen firarda. Emniyet güçleri, firarilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 kişi gözaltında
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Şüphelilerin, örgüt içerisinde "yabancı terörist savaşçı" olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

16 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 7’Sİ FİRARDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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