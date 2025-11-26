İstanbul'da DEAŞ'e darbe: Terör saldırısı hazırlığındaki 14 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü belirlenen 14 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın (IŞİD) faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik saha çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gerçekleştirilen istihbarat ve takip faaliyetleri neticesinde, terör örgütü adına eylem ve saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı temin eden ve aynı zamanda örgütün çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKINLARDA 14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kimlikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen başarılı baskınlarda, aranan 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan kapsamlı aramalarda ise dikkat çekici malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız bir tabanca ve bu tabancaya ait 90 adet mermi bulunuyor.

Yakalanan 14 şüpheli, emniyetteki hukuki ve idari işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

