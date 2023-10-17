İstanbul'da DEAŞ'ın Finans Kaynaklarına Operasyon

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü DEAŞ’ın finansman sağladığı tespit edilen şahısların ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. 20 ikamet ve 7 iş yerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında DEAŞ'a üye olma ve terörizmin finansmanı suçlarından işlem yapıldı. Operasyonun hedefindeki şahısların şüpheli para transferi yaptıkları belirlendi.

Operasyonun ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından duyuruldu. Polis, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 222 bin Türk lirası, 32 bin 480 avro, 15 bin 900 dolar nakit para ile çok sayıda dijital materyal, doküman ele geçirdi.