İstanbul'da DEAŞ'ın Finans Kaynaklarına Operasyon

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon bu kez DEAŞ’a finansman sağlayanlara yapıldı. 17 kişi gözaltına alındığı operasyonda 222 bin lira, 32 bin 480 avro, 15 bin 900 dolar nakit para gele geçirildi.

İstanbul'da DEAŞ'ın Finans Kaynaklarına Operasyon
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İstanbul Emniyeti Müdürlüğü DEAŞ’ın finansman sağladığı tespit edilen şahısların ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. 20 ikamet ve 7 iş yerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar hakkında DEAŞ'a üye olma ve terörizmin finansmanı suçlarından işlem yapıldı. Operasyonun hedefindeki şahısların şüpheli para transferi yaptıkları belirlendi.

Operasyonun ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından duyuruldu. Polis, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 222 bin Türk lirası, 32 bin 480 avro, 15 bin 900 dolar nakit para ile çok sayıda dijital materyal, doküman ele geçirdi.

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