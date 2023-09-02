İstanbul'da depreme en dayanıksız ilçeler hangileri? İşte yanıtı

Olası İstanbul depremi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Bu nedenle İstanbul'da yaşayan insanlar yaşadığı semtin ve ilçenin depreme dayanıklılığını merak ediyor. İstanbul'da depreme en dayanıksız ilçeler AFAD raporuna göre açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve İBB'nin ayrı ayrı yayımladığı depreme dayanıksız ilçeler listesi hemen aşağıda...

İSTANBUL'DA DEPREME EN DAYANIKSIZ İLÇELER

AFAD'a göre özellikle Adalar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Maltepe, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu ve Sultanbeyli ilçeleri ve yakın mahalleler olası büyük depremden yoğun olarak etkilenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne göreyse en riskli ilçeler Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü. Olası büyük bir depremde Zeytinburnu’nda 5 bin 334, Avcılar’da 7 bin 39, Küçükçekmece’de 12 bin 244 yapının ağır hasar alacağı tahmin ediliyor.