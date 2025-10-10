İstanbul’da 'Huzur' operasyonu: 1114 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelinde iki aşamalı büyük bir denetim gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan “Huzur İstanbul” uygulaması, şehirdeki suç unsurlarına yönelik en geniş çaplı operasyonlardan biri oldu.

Uygulamanın ilk aşaması 20.00 ile 22.00 saatleri arasında 209 farklı noktada yapıldı. Toplam 1382 polis memuru görev aldı. Denetimlere, bir polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı 5 bot da havadan ve denizden destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık alanlarda sıkı denetimler gerçekleştirildi. 1265 personel, eğlence mekanlarından kafelere, parklardan sahil bölgelerine kadar geniş bir alanda kontrol yaptı.

Toplamda 358 bin 615 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Bu sorguların sonucunda çeşitli suçlardan aranan 550 kişi dahil olmak üzere 1114 kişi gözaltına alındı.

SİLAHLAR, UYUŞTURUCU VE PARALAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin denetimleri sırasında 26 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 11 kurusıkı tabanca ve 41 fişek ele geçirildi. Ayrıca, 1927 gram uyuşturucu madde, 457 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1955 lira, 100 dolar ve 100 avro da bulundu.

Ekipler, 314 umuma açık iş yerini denetledi. Yapılan kontrollerde 26 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapıldı, ayrıca 42 kişi ile 1 iş yerine idari işlem uygulandı.

Uygulama kapsamında 42 bin 852 araç ve 620 motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 2 bin 562 araç ve motosiklet ile 18 sürücüye cezai işlem uygulandı. Kurallara aykırı tespit edilen 3 araç ise trafikten men edildi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontroller sonucunda, toplamda 588 bin 350 lira para cezası kesildi.