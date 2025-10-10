Sürücüler dikkat! İşte kapalı yollar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Gebze-Dilovası kavşakları arasındaki 0-6. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda otoyolun İstanbul-Ankara yönü trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Gebze Kavşağı’ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Ayrıca D-100 yolundan TEM Otoyolu’nun Gebze gişelerine girişlere de izin verilmiyor.

Çalışmalar nedeniyle Muallimköy Kavşağı’ndan Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı kolları da kapatıldı. Bu güzergâhı kullanmak isteyen sürücüler, İstanbul yönüne devam ederek Gebze Kavşağı’ndan D-100’e çıkabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu’nun 7-10. kilometreleri arasında yer alan Bağlıca-Eskişehir kavşakları kesiminde, Eskişehir yönündeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü şekilde sürdürülüyor.

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometreleri arasında depremden hasar gören kesimlerde onarım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım, söz konusu bölgede tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolu 16-20. kilometrelerinde, Kayseri-Niğde yolu 5-10. kilometrelerinde ve Korkuteli-Antalya yolu 0-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları devam ediyor.

Bu bölgelerde ulaşım, bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü olarak kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

Biga-Lapseki-Çanakkale yolu 7-9. kilometreleri arasında yapılan yol çalışmaları nedeniyle Lapseki-Çanakkale yönünde şerit daraltması uygulanıyor. Bu kesimde ulaşım sol şeritten kontrollü şekilde devam ediyor.

Ayrıca Artvin-Şavşat yolu 16-22. kilometreleri arasında sel hasarlarının giderilmesi amacıyla yapım ve genişletme çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimde trafik tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Sivas-Kangal yolu 32-34. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle Malatya-Sivas yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ayrıca Gölbaşı-Adıyaman yolu 59-60. kilometrelerinde, Eğriçay Köprüsü’nde sanat yapıları yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu bölgede de trafik kontrollü şekilde sürdürülüyor.