İstanbul’da huzur operasyonu: Bir günde 513 gözaltı, milyonluk ceza!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün koordinesinde 16 Haziran günü, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulaması, kentin dört bir yanında gerçekleştirildi. Uygulama iki aşamalı olarak planlandı ve gece boyunca geniş güvenlik önlemleri altında yürütüldü.

İlk aşama 20.00-22.00 saatleri arasında 215 sabit noktada 1414 personelin katılımıyla yapıldı. Denetimlere polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı 5 deniz botu da destek verdi. İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1341 personelle umuma açık alanlar mercek altına alındı.

GÖZALTI SAYISI 500’Ü AŞTI

Operasyon kapsamında 302 bin 287 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Aralarında hırsızlık, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan aranan 205 kişinin de bulunduğu toplam 513 kişi gözaltına alındı.

Operasyon esnasında yapılan aramalarda 23 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 63 fişek, 782 gram uyuşturucu madde, 25 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 97 bin 890 TL ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 175 umuma açık iş yeri denetlendi. Bu iş yerlerinden 2’si hakkında işlem yapılırken, yabancı uyruklu 7 kişi hakkında da idari işlem gerçekleştirildi.

Trafik ekipleri de operasyon kapsamında 39 bin 687 araç ve 2 bin 655 motosikleti kontrol etti. Denetimler sonucunda 1471 araç ve motosiklet ile 10 sürücü hakkında işlem yapılırken, 5 araç trafikten men edildi. Uygulamada toplam 1 milyon 16 bin 969 TL trafik cezası kesildi.