İstanbul’da sahte içki krizi: Ölü sayısı 7’ye yükseldi, operasyonlar devam ediyor

İstanbul’da sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Polis, sahte içki üretimi ve satışıyla ilgili operasyonlar başlatarak çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da sahte içki krizi: Ölü sayısı 7’ye yükseldi, operasyonlar devam ediyor
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İstanbul’da sahte içki nedeniyle yaşanan ölümler artıyor. Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 15 kişiden 7’si hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi’nin yürüttüğü sahte içki operasyonları kapsamında, polis ekipleri son üç günde Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt ve Ümraniye ilçelerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

15 ZEHİRLENME OLAYI, 7 ÖLÜ

Son 3 gün içinde gerçekleştirilen tespitlerde, 15 kişinin sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonucunda 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin ise tedavi altına alındığı bildirildi.

OPERASYONLARDA 410 LİTRE SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul’daki operasyonlarda, polis ekipleri Şişli, Beyoğlu ve Fatih’teki iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda, 410 litre etil ve metil alkol, 165 şişe kaçak içki ve içki yapımında kullanılan çeşitli maddeler ele geçirildi. Sahte içkilerin, çok sayıda kişinin ölümüne yol açan zehirlenmelere sebep olduğu tespit edildi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri sürüyor. Polis, sahte içki üretimi ve satışının önüne geçmek amacıyla çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü, benzer olayların tekrar yaşanmaması için vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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