İstanbul’da skandal iddia: Kadınlara onayları dışında erken doğum yaptırıldı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde özel bir hastanede anne adaylarının onayları olmadan ilaç verilerek erken doğum yaptırıldığı iddiası büyük yankı uyandırdı. Sağlık Bakanlığı, konuya ilişkin hem adli hem de idari soruşturma başlattı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Sancaktepe’deki özel bir hastaneye ilişkin iddialar üzerine resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu. Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne kimlik bilgileri gizli tutulan bir kişi tarafından e-posta yoluyla ihbar ulaştığını belirtti.

Euronews'e göre, ihbarda, Sancaktepe’de faaliyet gösteren özel bir hastanede, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. P.Ç. tarafından henüz doğumu başlamamış annelere bilgileri ve onayları dışında ilaç verilmek suretiyle doğum yaptırıldığı öne sürüldü.

CYTOTEC İDDİASI VE İNCELEME

Nefes gazetesinin aktardığına göre, bakanlık şikayetler üzerine son 10 yıldaki 8 bin doğumu incelemeye aldı. İddialara göre, söz konusu hastanede özellikle “Cytotec” isimli ilaç vajinal yoldan uygulanarak erken doğuma sebebiyet verildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, “Bu kapsamda, 3 Eylül ile 16 Eylül tarihlerinde İl Sağlık Müdürlüğümüzün denetim ekipleri ve uzman hekimlerin katılımıyla anılan hastanede olağan dışı denetimler gerçekleştirilmiş, konuya ilişkin araştırma yapılmıştır. Hastane personeli ile yapılan görüşmeler ve temin edilen evrakların değerlendirilmesi sonucunda, iddialarla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.

HASTANENİN KADIN DOĞUM SERVİSİ KAPATILDI

Güner, alınan tedbirleri şu sözlerle açıkladı: “Tüm bu süreç içinde olası olumsuzlukların önüne geçmek için ilgili hastanenin ‘Kadın Hastalıkları ve Doğum’ branşında hasta kabulü 19 Eylül tarihi itibarıyla durdurulmuş, kadın doğum polikliniği, kadın doğum servisi ve doğumhanesinin hizmetleri askıya alınmıştır.”

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Kamu sağlığını ve hasta güvenliğini korumak amacıyla, ilgili hekim hakkında gerekli işlemler başlatılmış, ayrıca İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz aracılığıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.”

8 BİN DOĞUM TEK TEK İNCELENECEK

Sağlık Bakanlığı, hastanede son 10 yıl içinde gerçekleşen 8 bin doğumu mercek altına aldı. İncelemede, ilaçla erken doğuma zorlanan hasta olup olmadığı detaylı şekilde araştırılacak.

