Sadettin Saran’dan Fenerbahçe taraftarına mektup: “Ne sabır, ne süre… Söz Fenerbahçe!”

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı devam ederken, adaylardan Sadettin Saran seçim günü sarı-lacivertli taraftarlara duygusal bir mektup yayımladı. Saran, Fenerbahçe sevgisinin koşulsuz olduğuna vurgu yaparken, “Ne sabır, ne süre… Söz Fenerbahçe!” ifadelerini kullandı.

Saran, taraftarlara hitaben kaleme aldığı mektubunda, başkan adaylığından çok Fenerbahçe sevdalısı olmanın önemine dikkat çekti. Taraftarla aynı heyecanı yaşamanın kendisi için gurur kaynağı olduğunu belirten Saran, şu ifadeleri kullandı:

"Ölümsüz bir sevgiyle duyulan sonsuz bir aşk bizimkisi.
O yüzden ne bir yere kaçabiliriz, ne de kalbimizden geçenleri durdurabiliriz.

Bir başkan adayından çok, yan koltuğunda sarılıp gole sevinebildiğin biri olabildiğim için mutluyum ben. Seninle aynı sokakta yürüyebildiğim, aynı sırada bekleyebildiğim için mutluyum. Her maçın ilk düdüğünde seninle yan yana zıplayabildiğim için mutluyum.

Bir sevgimiz değişmez: Fenerbahçe’ye. Bir de bil ki, başkan olsam bile seninle yan yana oluşum değişmez.
Ben aynı ben, sen aynı sen… Bir gün gideceğiz bu diyardan ama Kadıköy’de birileri yeniden asacak bayrakları, yeniden dökülecek sokaklara.

Şu adaylık sürecinde sevmeyi, sevilmeyi, düşmeyi, düşünce kalkabilmeyi, hiç bitmeyen bir macera olmam gerektiğini bana yeniden hatırlattığın için sonsuz teşekkürler Fenerbahçe taraftarı.

Kongre üyelerimizle bugün sandıklarda; dizleri titreten taraftarımızla, tüm gücümüzle her gün, her yerde birlikte şampiyonluklara…

Ne sabır, ne süre…
Söz Fenerbahçe!

Sadettin Saran"

