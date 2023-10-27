İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Duyurdu

Yurt genelinde Cumhuriyet'in 100. yılının coşkusu yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanında 29 Ekim Pazar günü büyük kutlamalar gerçekleştirilecek.

İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak!

Hafta sonu zirveye çıkacak kutlamaların en yoğun yaşanacağı kentlerin başında gelen İstanbul'da toplu taşıma ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla hafta sonu toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu.

Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna, 28 - 29 Ekim (Cumartesi-Pazar) günleri İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz olacaktır.



Nice 100 yıllara, hep birlikte 🇹🇷



Ücretsiz geçiş için kartınızı kişiselleştirin; https://t.co/E2I4A4u7ON — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 27, 2023

İmamoğlu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı onuruna, 28-29 Ekim günleri İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz olacaktır. Nice 100 yıllara, hep birlikte." ifadelerini kullandı.

Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği "https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme" linkine de yer verdi.