İstanbul’da turistlere 59 bin liralık hesap şoku! Restorana Ticaret Bakanlığı’ndan denetim

Almanya’dan İstanbul’a Fenerbahçe – Stuttgart maçını izlemek için gelen 4 turist, Beyoğlu’nda balık yemek için gittikleri bir restoranda 59 bin liralık hesap ödediklerini sosyal medyada paylaşınca büyük yankı uyandı.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu restoranda denetim yaptı. Ekipler, fiyat listesiyle turistlerin ödediği tutarı karşılaştırarak tutanak tuttu.

Yapılan incelemede, menüdeki yaklaşık 30 ürünün fiyatıyla adisyondaki tutarın farklı olduğu tespit edildi. Denetim sonucunda restoranla ilgili yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

“BİZ HER ŞEYE AÇIĞIZ”

İşletme sahibi Mahsum Çakır, iddiaları reddetti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“4-5 kişi restoranıma yemek yemeye geldi. Bizim menümüzde bütün fiyatlarımız tek tek yazıyor. Sabah denetime gelen arkadaşlara da belirttim, fiyatlarda bir sorun yok. Sosyal medyada yüksek fiyat algısı yaratılıyor. Fiyatlarımız İngilizce, Türkçe, Almanca ve Fransızca olarak açıkça belirtilmiştir. Herkes gelip kontrol edebilir. Usulsüzlük ya da hırsızlık asla yapmadık.”

Ticaret Bakanlığı ekiplerinin raporu doğrultusunda işletme hakkında idari yaptırım uygulanması bekleniyor.