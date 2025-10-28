İstanbul’da turistlere 59 bin liralık hesap şoku! Restorana Ticaret Bakanlığı’ndan denetim

Almanya’dan Fenerbahçe – Stuttgart maçını izlemek için İstanbul’a gelen 4 turist, Beyoğlu’nda gittikleri restoranda 59 bin liralık hesapla karşılaştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken olay sonrası Ticaret Bakanlığı ekipleri denetim başlattı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
İstanbul’da turistlere 59 bin liralık hesap şoku! Restorana Ticaret Bakanlığı’ndan denetim
Yayınlanma: Güncellenme:

Almanya’dan İstanbul’a Fenerbahçe – Stuttgart maçını izlemek için gelen 4 turist, Beyoğlu’nda balık yemek için gittikleri bir restoranda 59 bin liralık hesap ödediklerini sosyal medyada paylaşınca büyük yankı uyandı.

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, söz konusu restoranda denetim yaptı. Ekipler, fiyat listesiyle turistlerin ödediği tutarı karşılaştırarak tutanak tuttu.

Yapılan incelemede, menüdeki yaklaşık 30 ürünün fiyatıyla adisyondaki tutarın farklı olduğu tespit edildi. Denetim sonucunda restoranla ilgili yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

“BİZ HER ŞEYE AÇIĞIZ”

İşletme sahibi Mahsum Çakır, iddiaları reddetti. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“4-5 kişi restoranıma yemek yemeye geldi. Bizim menümüzde bütün fiyatlarımız tek tek yazıyor. Sabah denetime gelen arkadaşlara da belirttim, fiyatlarda bir sorun yok. Sosyal medyada yüksek fiyat algısı yaratılıyor. Fiyatlarımız İngilizce, Türkçe, Almanca ve Fransızca olarak açıkça belirtilmiştir. Herkes gelip kontrol edebilir. Usulsüzlük ya da hırsızlık asla yapmadık.”

Ticaret Bakanlığı ekiplerinin raporu doğrultusunda işletme hakkında idari yaptırım uygulanması bekleniyor.

Balıkesir Sındırgı’da deprem sonrası ağır hasarlı bina yıkıldı! Çökme anı kameradaBalıkesir Sındırgı’da deprem sonrası ağır hasarlı bina yıkıldı! Çökme anı kameradaYurt
Yağmurlar bitti! AKOM tarih verdi: Sıcaklıklar 24 dereceye fırlayacakYağmurlar bitti! AKOM tarih verdi: Sıcaklıklar 24 dereceye fırlayacakYurt
'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme: Gün'ü ihbar eden üvey oğlu iddialarını tek tek anlattı'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme: Gün'ü ihbar eden üvey oğlu iddialarını tek tek anlattıGündem
turist hesap
Günün Manşetleri
Gün'ü ihbar eden üvey oğlu iddialarını tek tek anlattı
Erdoğan'dan seri üretim müjdesi
Manavgat'taki 'rüşvet' depremi sürüyor!
Bakan Bolat'tan rekor müjdesi!
78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel davasında üçüncü duruşma
Balıkesir’de deprem oldu!
"İstanbul Senin" soruşturmasında 6 tutuklama
Vatan Partisi’nden TRT’ye mektup
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i külliyede ağırladı
Şimşek başkanlığındaki Gıda Komitesi 'yeni modele' geçiş kararı aldı
Çok Okunanlar
Türkiye'nin deprem haritası yeniden çizildi! Türkiye'nin deprem haritası yeniden çizildi!
Meteoroloji uyardı Meteoroloji uyardı
Altın resmen eriyor! Altın resmen eriyor!
Gün ağarınca dehşet ortaya çıktı... Çöken binalar dronla havadan görüntülendi Gün ağarınca dehşet ortaya çıktı... Çöken binalar dronla havadan görüntülendi
2 milyon TL’yi 32 günlüğüne yatıranlar servet kazandı! 2 milyon TL’yi 32 günlüğüne yatıranlar servet kazandı!