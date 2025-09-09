İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 89 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul’da yasa dışı finans evlerinde bahis oynatılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 89 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt başta olmak üzere farklı ilçelerde yasa dışı bahis gruplarının faaliyet gösterdiğini tespit etti.

FİNANS EVLERİNDE 5 MİLYARLIK HACİM

Soruşturmada, şüphelilerin üçüncü kişiler adına açtırdıkları banka hesapları üzerinden para akışını sağladıkları ve bahis sitelerine entegre panel sistemi kullandıkları belirlendi. Bu sistemin kurulu olduğu lüks rezidanslarda faaliyet gösteren 5 yasa dışı “finans evi” ortaya çıkarıldı.

Teknik ve fiziki takip ile saha çalışmalarında şüphelilerin finans evlerini aktif olarak kullandıklarına dair suç görüşmeleri tespit edildi. Yapılan finansal analizlerde ise bu yapıların toplam 5 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı anlaşıldı.

 89 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Elde edilen bulgular üzerine 81’i İstanbul’da olmak üzere 89 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekipleri, İstanbul, Sakarya, Zonguldak, İzmir, Kocaeli, Muş ve Çanakkale’de şüphelileri yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

operasyon bahis
