İstanbul’da yasa dışı bahise darbe: 4.6 milyar TL’lik dev vurgun ortaya çıkarıldı!

İstanbul’da jandarmanın gerçekleştirdiği dev operasyonda yasa dışı bahis çetesi çökertildi. 4 milyar 685 milyon TL’lik hesap hareketiyle dikkat çeken 33 şüpheli yakalanırken, MASAK raporlarıyla tespit edilen 550 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da yasa dışı bahise darbe: 4.6 milyar TL’lik dev vurgun ortaya çıkarıldı!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul’da yasa dışı bahse yönelik jandarma ekiplerinin düzenlediği büyük operasyonu kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, “İstanbul’da Yasa Dışı Bahise yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 4 Milyar 685 Milyon TL hesap hareketi bulunan 33 şüpheliyi yakaladık” ifadelerini kullandı.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan 33 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, 20 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Geniş kapsamlı soruşturmada, şüphelilerin yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam vererek büyük miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin; yasa dışı bahis siteleri üzerinden sosyal medya platformlarında reklam vererek haksız kazanç sağladıkları, yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edildi.

550 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KONDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilere ait yaklaşık 550 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Bunlar arasında 5 adet villa, 22 adet lüks araç, 7 adet motosiklet, 21 adet arazi yer aldı. Ayrıca 558 adet banka ve kripto para hesabı da bloke edildi.

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, kripto cüzdan ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

"YASA DIŞI BAHİS TOPLUMUN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen kurum ve kişilere teşekkür ederek şu mesajı paylaştı: “İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Jandarma Komutanımızı, Jandarmamızı ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.”

Yerlikaya, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur. Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.”

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