Kara yollarında kritik uyarı: Bu güzergahlarda dikkat!

Karayolları Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz-Saray kavşakları 100-105. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

İzmir-Menemen Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Menemen istikametine yönelik üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Bu nedenle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü olarak devam ediyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 19-20. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Sürücüler ulaşımı kontrollü bir şekilde diğer şeritten sağlıyor.

TAG Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Sürücülerin bu güzergâhta dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Kayseri-Niğde yolunun 0-6. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde, Havza Tüneli çevresinde yapılan bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 17-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde trafik kontrollü olarak yönlendiriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 45-46. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. Sürücülerin hızlarını düşürmeleri önerildi.

Kütahya-Tavşanlı yolunun 66-67. kilometrelerinde orta refüj bordür yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.

Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun 2-3. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları yürütülüyor. Trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü şekilde sürdürülüyor.