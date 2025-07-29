Kara yollarında kritik uyarı: Bu güzergahlarda dikkat!
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren kara yollarında sürücüleri uyardı. Bazı yollar tek şeride düşürüldü, bazıları ise kapatılarak alternatif güzergahlara yönlendirme yapıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz-Saray kavşakları 100-105. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
İzmir-Menemen Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Menemen istikametine yönelik üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Bu nedenle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü olarak devam ediyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun 19-20. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Sürücüler ulaşımı kontrollü bir şekilde diğer şeritten sağlıyor.
TAG Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Sürücülerin bu güzergâhta dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Kayseri-Niğde yolunun 0-6. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Samsun-Ankara yolunun 22-25. kilometrelerinde, Havza Tüneli çevresinde yapılan bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 17-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde trafik kontrollü olarak yönlendiriliyor.
Artvin-Erzurum yolunun 45-46. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. Sürücülerin hızlarını düşürmeleri önerildi.
Kütahya-Tavşanlı yolunun 66-67. kilometrelerinde orta refüj bordür yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun 2-3. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları yürütülüyor. Trafik akışı, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü şekilde sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı