İstanbul'da Zehir Tacirlerine Darbe! 738 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edilirken yüzlerce kilogram uyuşturucunun da ele geçirildiği açıklandı.

İstanbul'da Zehir Tacirlerine Darbe! 738 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Megakent İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Kentte düzenlenen son operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

738 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi!

Uyuşturucu operasyonunun detaylarını aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 adrese baskın düzenlediğini belirtti.

738 kilogram uyuşturucu maddenin operasyonlarda ele geçirildiğini belirten Bakan Ali Yerlikaya, 3 kişinin de gözaltına alındığını ifade etti.

Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Ali Yerlikaya, "Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz." açıklamasını yaptı. Açıklamayla birlikte operasyon görüntüleri de paylaşıldı.

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