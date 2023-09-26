İstanbul'da Zehir Tacirlerine Darbe! 738 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Megakent İstanbul'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Kentte düzenlenen son operasyona ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

738 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi!

Uyuşturucu operasyonunun detaylarını aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 adrese baskın düzenlediğini belirtti.

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 7️⃣3️⃣8️⃣ KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ❗️

3️⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️



AZİZ MİLLETİM BİLSİN Kİ: HER AN ENSELERİNDEYİZ VE HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ❗️



ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK❗️#İstanbul Narkotik Suçlarla… pic.twitter.com/IUFTjwUuZK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 26, 2023

738 kilogram uyuşturucu maddenin operasyonlarda ele geçirildiğini belirten Bakan Ali Yerlikaya, 3 kişinin de gözaltına alındığını ifade etti.

Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Ali Yerlikaya, "Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz." açıklamasını yaptı. Açıklamayla birlikte operasyon görüntüleri de paylaşıldı.