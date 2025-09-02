İstanbul’un 4 ilçesinde aynı anda operasyon: 10 şüpheli yakalandı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Pendik’te operasyon düzenledi. İran’dan gelen bir tırı karşılayan 2 şüpheliyi takibe alan ekipler, aracın alt kısmında gizli bölme bulunduğunu tespit etti. Yapılan aramalarda 66 kilogram eroin ele geçirilirken, tır şoförüyle birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

REZİDANS DAİRESİNDE METAMFETAMİN İMALATI

Beylikdüzü’nde gerçekleştirilen operasyonda ise İran’dan hava yoluyla gelen ve eş görünümü veren 2 kişi takibe alındı. Rezidansta kalan şüphelilerin evden hiç çıkmadığı belirlendi. Yaklaşık bir hafta süren takip sonunda daireye giren bir kişinin çantayla çıkması üzerine polis harekete geçti. Çantada metamfetamin bulunurken, rezidans dairesine yapılan baskında uyuşturucu üretildiği ortaya çıktı. Burada ve çantada yapılan aramalarda 261 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Eş zamanlı operasyonlar kapsamında Sancaktepe ve Beyoğlu’nda yapılan baskınlarda ise 90,5 kilogram skunk ele geçirildi. Bu operasyonlarda da 4 zanlı yakalandı.

UYUŞTURUCU MADDELER EMNİYETTE SERGİLENDİ

Toplamda 10 şüphelinin tutuklandığı operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi’ndeki yerleşkede sergilendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Uyuşturucu tacirleriyle mücadelemiz planlı, sürekli, kalıcı ve sonuç alıcı şekilde devam etmektedir. Bu mücadelede en büyük dayanağımız İstanbul halkıdır. Halkımızın desteğiyle, neslimizi ve geleceğimizi korumak adına kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz.”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’un 4 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 261 kilogram metamfetamin, 90,5 kilogram skunk ve 66 kilogram eroinin ele geçirildiğini, yakalanan 10 şüphelinin tutuklandığını açıklamıştı.