Sinema tutkunlarına müjde: Eylülde her akşam farklı film keyfi TRT 2’de

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda özel yapımları ekranlara taşıyan TRT 2, sinemaseverleri eylül ayında her akşam farklı bir filmle buluşturacak. TRT’den yapılan açıklamaya göre, ay boyunca gösterilecek filmler, orijinal dillerinde ve altyazılı olarak yayınlanacak.

TRT 2’nin Eylül programında yer alan filmler şöyle:

1 Eylül: Çekirge (Malakh)

2 Eylül: Bir Son Duygusu (The Sense of An Ending)

3 Eylül: Maşuk'un Nefesi

4 Eylül: Hugo

5 Eylül: Ninni (Cinco Lobitos)

6 Eylül: Kurt ve Aslan (Le Loup et le Lion)

7 Eylül: Göçebeler Diyarı (Nomadland)

8 Eylül: Takımada (Archipelago)

9 Eylül: Kopuş (Breaking)

10 Eylül: Çözümler Kitabı (Le Livre des Solutions)

11 Eylül: Bir Düğün Elbisesi (Lebassi Baraye Arossi)

12 Eylül: Lunana: Sınıftaki Yak (Lunana)

13 Eylül: Togo

14 Eylül: Kartal Eddie (Eddie the Eagle)

15 Eylül: Jinnah

16 Eylül: Erken Gelen Yaz (Early Summer)

17 Eylül: Yollar (Driveways)

18 Eylül: Akdeniz Ateşi (Mediterranean Fever)

19 Eylül: Hesap Günü (Yom el-Din)

20 Eylül: Kadın Önde Yürür (Woman Walks Ahead)

21 Eylül: Bir Daha June (June Again)

22 Eylül: Üniversitede İkinci Yılım (Sale Dovom Daneshkadeh Man)

23 Eylül: Yol Türküsü (Pather Panchali)

24 Eylül: Yenilmez (Aparajito)

25 Eylül: Apu'nun Dünyası (Apur Sansar)

26 Eylül: Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea)

27 Eylül: Üstad ve Komutan: Dünyanın Uzak Ucu (Master and Commander: The Far Side of the World)

28 Eylül: Çocuk ve Balıkçıl (The Boy and the Heron)

29 Eylül: Minari

30 Eylül: Kalandar Soğuğu