İtfaiye operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İstanbul ve Kayseri'de itfaiye teşkilatına yönelik rüşvet operasyonunda 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin iş yeri açmak isteyenlerden ruhsat karşılığı 45 bin lira rüşvet istedikleri iddia edilmişti.

İtfaiye operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, itfaiyeye yönelik 'örgütlü rüşvet' soruşturmasında nöbetçi sulh ceza hakimliği kararını verdi. Gözaltına alınan 18 kişiden 4’ü tutukladı. Diğer 14 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Beylikdüzü İtfaiye İstasyonu'nda görevli şüphelilerin işyeri açmak isteyen vatandaşlardan 45 bin lira rüşvet aldığı belirlenmişti.

Operasyon kapsamında şüphelilerin rüşvet parasını teslim etmeleri için yangın söndürme sistemleri satan sivil bir kişiye yönlendirme yaptıkları belirlendi.

Öte yandan rüşvet vermeyen kişilerin ise usule uygun olsalar dahi dosyalarının bekletilerek rüşvet vermeye zorlandıkları tespit edilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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