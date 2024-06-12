İYİ Parti lideri Dervişoğlu'dan Erdoğan-Akşener görüşmesine ilişkin açıklama

Dervişoğlu'nun konuşmasının özeti aşağıdaki gibidir:

NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

"Uzun süredir bu platformdan, Erdoğan'ın yönlendirdiği 'Gündem değiştirme stratejisini' dile getiriyoruz. Bu strateji ne kadar uzun süre gündemde kalırsa, o kadar çok gerçekler göz ardı ediliyor, temel sorunlar ele alınmıyor ve her geçen dakika halkımız, daha fakir bir yaşam, daha haksız bir sistem ve daha aşağılayıcı durumlarla karşı karşıya kalıyor. Ve bu stratejinin en gözde ürünü, bildiğiniz üzere normalleşme sürecidir. Öyle ki, 'Normalleşmeyi kabul edene, Yeni Anayasa ücretsiz' şeklinde, sokak satıcıları gibi sürekli bağırıyorlar. Biz gerçeklerin bilincindeyiz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, diğer adıyla 'Otoriter liderin propaganda ofisi', büyük gürültülerle duyurduğu şeylerin arkasındaki amacı da çok iyi biliyoruz.

Bu onurlu rozeti taşıyan herkesin, halkın temsilcisi olduklarını hiçbir zaman unutmadıklarından emin olabilirsiniz. Ve bu rozeti gururla taşıyanların, attıkları her imzadan kötülük ve felaket doğmamıştır, bundan sonra da doğmayacaktır. Siyasete bakış açımız şu şekildedir: Hukukta olduğu gibi normlar hiyerarşisi varsa, siyasette de menfaatler ve vicdanlar hiyerarşisi bulunmaktadır. Bu hiyerarşinin zirvesinde, halkın ortak menfaatleri ve vicdanı bulunur. Bunun dışında kalan tüm konular, bunun altında sıralanır. Devletin varlığı, halkın varlığı ve bağımsızlığı ile iç içedir. Birlikte üstlendiğimiz devlet görevinin anlamı da, bu koşula, yani halkla olan sözleşmeye bağlıdır."

ERDOĞAN AKŞENER GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bu ahitle de, iki vebali omuzlayacağınıza dair büyük bir söz vermiş olursunuz. Bir yükünüz, milletin oyunun vebalidir. Bir yükünüz ise, milletin güveninin vebalidir. Ve o taşınan yükler bırakılırsa, o yol artık siyaset yolu değildir. İsmi veya şekli ne olursa olsun, şahsi ikbal ve istikbal yoludur. Ve tarih maalesef ki, şahsi emellerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle birleştirenlerle, bunu da bir şekilde izah etmeye çalışanlarla doludur. İYİ Partide, bin odasında bin fitne mumu yanan ve sarayın karanlık dehlizlerinden çıkan sözde bir siyasete yer yoktur. Bizim siyasetimizde, tutulacak tek el, milletimizin nasırlı elleridir."