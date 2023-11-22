İyi Parti'de "Ahlak" Tartışması! Partide Hesaplaşma Süreci Başladı

İyi Parti’deki yolsuzluk iddiaları, partide kıran kırana bir hesaplaşma süreci başlattı. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ümit Dikbayır, sosyal medyadan açıklama yaptı. Dikbayır, kendisine yöneltilen iddialarla ilgili yargıya başvuracağını söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in eski danışmanı Hasan Sami Özvarinli ise, Dikbayır’ın savcılığa başvurması durumunda Akşener’in istifa etmesini beklediğini belirtti.

Bir açıklama da İyi Parti’den istifa eden Ahat Andican’dan geldi. Andican, Akşener’in “üst sıralardan aday olmadığı için istifa etti” açıklamasına tepki gösterdi. Andican, Akşener’in, aday listelerinin üst sıralarına iş insanlarının şaibeli bir şekilde yerleştirilmesini ahlaksızlık olarak değerlendirdi.

Öte yandan İyi Parti’deki istifalara görevden habersizce alınan Eskişehir Odunpazarı eski İlçe Başkanı Zafer Tuna da dahil oldu. Tuna, beraberindeki 200 kişiyle birlikte partiden istifa ettiğini ilan etti.

Ulusal Kanal’ın ulaştığı Tuna, İyi Parti tabanının partide yaşananlardan rahatsız olduğunu ve istifaların artmasını beklediğini vurguladı.