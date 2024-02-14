İyi Parti'de AK Partili aday krizi

İyi Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımında “istifa” çağrıları yükseldi. Etimesgut adayı eski AK Partili Hilmi Özer’in tanıtıldığı sırada partililer “Kürşad Zorlu istifa, Başkan Mansur Yavaş” sloganları attı.

İyi Parti'de AK Partili aday krizi

Genel Merkez teşkilat ayrışması Çubuk ilçesi adaylığı ilan edildiğinde de görüldü. Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.

İyi Parti, Ankara’nın Etimesgut ilçesi için eski Ak Partili Hilmi Özer’in belediye başkan adaylığını ilan etti. Partililerse adaylığa tepki gösterdi. "Kürşad Zorlu istifa, Başkan Mansur Yavaş" sloganları atıldı.

Yenimahalle'den aday gösterilen Sevin Çağlayan'ın teşkilat üyeleri tarafından Etimesgut için istendiği belirtildi.

Genel Başkan Meral Akşener ise tepkilerin yükseldiği anları sakin bir yüz ifadesiyle karşılamasının ardından tepki gösteren üyeler için "An itibariyle hepsi gitmiştir" dedi.

İyi Parti’den adaylığı ilan edilen Özer, 2018 yılında Ak Parti’den de Etimesgut Belediye Başkan adayı olmuştu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım ise aday tanıtım toplantısında Akşener'e Çubuk Belediye Başkan adayı olarak, ilçe başkanı Halil İbrahim Özdemir'i tanıttı. Ancak Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak müdahale ederek belirlenen adayın Korhan Merki olduğunu söyledi. Yıldırım'ın bu olayın ardından görevden alındı.

İstanbul'da Umre ziyareti vaadiyle dolandırıcılık şüphelisine tutuklamaİstanbul'da Umre ziyareti vaadiyle dolandırıcılık şüphelisine tutuklamaEkonomi
# iyi partili # ak parti # yerel seçim
Çok Okunanlar
Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti
Emekli Orgeneral Saldıray Berk hayatını kaybetti
Saldıray Berk: "Vatan Partisi kırmızı çizgim"
Saldıray Berk: "Vatan Partisi kırmızı çizgim"
Kanal İstanbul imar planı iptal edildi!
Kanal İstanbul imar planı iptal edildi!
Erzincan'da göçük altında kaç kişi var?
Erzincan'da göçük altında kaç kişi var?
AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Erzincan'daki son durumla ilgili açıklama!
AFAD Başkanı Okay Memiş'ten Erzincan'daki son durumla ilgili açıklama!
Öne Çıkanlar Rusya'da Filistin zirvesi! Rusya'da Filistin zirvesi! Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Asla es geçmeyin! Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Asla es geçmeyin!