İyi Parti'de AK Partili aday krizi

Genel Merkez teşkilat ayrışması Çubuk ilçesi adaylığı ilan edildiğinde de görüldü. Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım görevden alındı.



İyi Parti, Ankara’nın Etimesgut ilçesi için eski Ak Partili Hilmi Özer’in belediye başkan adaylığını ilan etti. Partililerse adaylığa tepki gösterdi. "Kürşad Zorlu istifa, Başkan Mansur Yavaş" sloganları atıldı.



Yenimahalle'den aday gösterilen Sevin Çağlayan'ın teşkilat üyeleri tarafından Etimesgut için istendiği belirtildi.



Genel Başkan Meral Akşener ise tepkilerin yükseldiği anları sakin bir yüz ifadesiyle karşılamasının ardından tepki gösteren üyeler için "An itibariyle hepsi gitmiştir" dedi.



İyi Parti’den adaylığı ilan edilen Özer, 2018 yılında Ak Parti’den de Etimesgut Belediye Başkan adayı olmuştu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım ise aday tanıtım toplantısında Akşener'e Çubuk Belediye Başkan adayı olarak, ilçe başkanı Halil İbrahim Özdemir'i tanıttı. Ancak Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak müdahale ederek belirlenen adayın Korhan Merki olduğunu söyledi. Yıldırım'ın bu olayın ardından görevden alındı.