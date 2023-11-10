İyi Parti'de İç Kargaşa Devam Ediyor

İyi Parti haftalardır iç savaş veriyor. İhanet söylemlerinin yükseldiği İyi Parti’de yeni bir iddia ortaya atılmıştı.

Sözcü’den İsmail Saymaz, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın, Akşener'in banka hesaplarını incelettiğini ve belediyelerle ticari ilişkilere girdiğini iddia etti.

Tartışmalar devam ederken Dikbayır, “Akşener’in banka hesaplarını incelettiği” ve “belediyelerle ticari ilişkileri olduğu” iddialarının araştırılması için partisinin disiplin kurulu ve meclis grubuna dilekçe verdi.

Dilekçenin ardından eski İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Hasan Sami Özvarinli de sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Özvarinli, paylaşımında "Herkesin maskesi düşecek, Fransa'ya kaçmazlar umarım." dedi.

- Bugün Türk siyasetinde bir kırılma yaşandı. Gündemin yoğunluğundan fark edilmesede benim İYİ Parti'den istifa ederken 'Milletvekili Borsası' olarak tarif ettiğim olayın parçaları gün yüzüne çıkmaya başladı. Ben yanarsam hepiniz yanarsınız diyerek Ümit Dikbayır bir dilekçe verdi. Meral Akşener'in ve ailesinin, Meral Akşener'in özel kalemi ile bu özel kalemin eşi olan şahsın hesapları incelensin dedi, dolaylı bir şekilde... Bunu isteyen İYİ Parti'nin milletvekili! Artık söz Türk yargısının olmalı. Rezil olacaklar demiştim, rezillikleri bu dilekçe ile tescillenmiş oldu! Lakin bu daha başlangıç, maskeleri düşecek ve rezilliklerini herkes görecek. Fransa'ya kaçmazlar umarım...