CHP Kurultayının Perde Arkası! Kılıçdaroğlu'na Kumpas mı Kuruldu?

Radyo Sputnik'te İsmet Özçelik ile Ankara Farkı programına katılan Gazeteci Nuray Başaran, CHP 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun odasında neler yaşandığını aktardı. Başaran, "Bir kumpas sezdim... Bir kumpas, delegenin satın alındığı..." ifadelerini kullandı.

CHP Kurultayında Neler Yaşandı?

CHP kurultayında, genel başkanlık seçiminde ilk turda yeter çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci tur seçimlere gidilmişti. İlk turda 18 geçersiz oy olduğu belirtilmişti Geçersiz oylardan sonra Özgür Özel, az bir farkla önde ilk turu kapatmıştı. Yaşananların Kemal Kılıçdaroğlu cephesinde nasıl yankı bulduğunu Gazeteci Nuray Başaran aktardı. Başaran, “Odaya önce her iki adayın da oylarının eşit olduğu bilgisi geldi. 682,682. Sonra ikinci bir haber geldi ‘682 Özgür Özel, 664 Kemal Kılıçdaroğlu’ dendi. 18 oy geçersiz, 1 oy kayıp. O bir oyu hala bilmiyoruz. Ama sonradan bilgi geldi ki 18 geçersiz oy Kemal Beye ait. Bu arada odada buna itiraz gündeme geldi. Sonra odaya gelen bilgi ‘itiraz kabul edilmedi’ şeklindeydi.” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun İkinci Turda Çekildiği İddiası

CHP Kurultayında 2. turda oy verme işlemleri sürerken, salonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun çekildiği bilgisi paylaşılmıştı. Bu iddiayı Sözcü TV'de İsmail Saymaz, Bülent Kuşoğlu'na dayandırarak tekrar etmişti. Yine Halk TV'de aynı iddia ortaya konulmuştu. Başaran, bu iddanın kurultay salonunda manipülasyon amaçlı yayıldığını söyledi. Başaran, “‘Kemal Bey Özgür Özel lehine çekiliyor’ diye salondan bir haber geldi. Ama bu arada da ikinci oylama başladı. Kemal Bey çekildi diye manipülasyon yapıldığı bir salonda oylar elbette Özgür Özel’e gidecekti. Kemal Bey'e o manipülasyon yapılmasaydı oyların sayısı ne olurdu onu bilmek mümkün değil artık. Ama bir gazeteci olarak böyle bir durumun tespitini yapmakta fayda var.” ifadelerini kullandı.

Delegelerin Satın Alındığı İddiası

Başaran, kurultayda bir "kumpas" sezdiğini ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay salonuna geldiği sırada, yolda adaylıktan çekilmesi için ikna edenlerin olduğunu belirten Başaran, "Odada da bu biraz kumpasa döndüğü için zannediyorum Kemal Bey fikrini o nedenle değiştirdi." ifadelerini kullandı. Başaran sözlerine şu şekilde devam etti:

- Bir kumpas, delegenin satın alındığı… biz bunları sağ partilerde görürdük ama CHP’nin de ahlakı değişti bu noktada, CHP’de de konuşulur hale geldi. Bu gerçekten gelinen noktada çok üzücü bir durum. Bu nedenle de İmam Bakır aslında bunlara tepki gösterdi. ‘Biz de cesur olmalıyız. O zaman vuruşa vuruşa’ diyorlar ya hani. Bir genel başkanın da ikinci turu devam ettirmesi demokratik bir hakkıdır hukuken. Buna da tahammülsüzlük oldu yani CHP’de.

Ulusal Kanal'da yayınlanan Fikir Meydanı programında, Ulusal Kanal programcısı Oğuz Polatbilek kuliste konuşulan iddiaları kamuoyuyla paylaşmıştı. Polatbilek, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun delegelere 320 milyon lira dağıttığı iddiasının kulislerde konuşulduğunu aktarmıştı.