İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlama davasında karar çıktı

Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada yaşanan ve 5 kişinin ölümü, 63 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan yargılanan sanıklara takdiri indirim uyguladı. Patlamadan bir gün önce tüpü değiştiren Mustafa Koç'a 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi. İş yeri sahibi Gülten Kul ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Kul'un, konutu terk etmemek şeklindeki adli kontrol tedbirinin devam ettiğini de belirtti. Tüp firmasının bölge sorumlusu Osman İnce'ye verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası ise 364 bin lira para cezasına çevrildi.

DURUŞMADA YAŞANANLAR VE MÜTALAA

Duruşmaya, patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği iddia edilen tutuklu sanık Mustafa Koç, tutuksuz sanıklar lokantanın işletmecisi Gülten Kul ve tüp firmasının Ege bölge sorumlusu Osman İnce katıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

İnce'nin avukatları tarafından akademisyenlerce hazırlatılan bilirkişi raporları okunarak dosyaya eklendi. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaayı celse arasında hazırlayarak dosyaya eklediğini söyledi. Mütalaaya karşı avukatlar görüşlerini bildirdi.

"OLAYA BASİT TAKSİR DEMEK SUÇLARIN ÖNÜNÜ AÇAR"

Mağdur ailelerden bir kısmının avukatı olan Mustafa Sağ, iş yerinin ruhsatı ile gaz sensörünün bulunmadığına dikkat çekti. Sağ, havalandırmanın tahta ile kapatıldığını ve yasak olmasına rağmen sanayi tüpü takılan iş yerinde, tüp bayisince herhangi bir eğitim verilmeden sertifikasız bir kişinin tüpü değiştirmesine izin verildiğini ifade etti. Avukat Sağ, "Böyle gerçekleşen bir olaya basit taksir diyebilmenin suçların önünü açma sonucunu doğuracaktır." dedi.

İş yeri sahibi Kul, savunmasında tüpü değiştiren Koç'un aceleci şekilde davrandığını ileri sürerek, "Yaşanan olay beni üzüyor. Keşke kontrollerini yapsaydı. Bizim havalandırmamız vardı, belediyeye de başvurumuz vardı. En doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Patlamada ben de ölebilirdim." dedi.

Mustafa Koç ise tüpü değiştirdikten sonra contasını taktığını ve bunu kontrol ettiğini öne sürdü. Koç, "Günde 2-3 defa tüp taktığım için hangi tüpün gaz kaçırıp kaçırmayacağını anlarım. Bağlantımda sorun olsaydı aynı gün akşam saatlerinde Gülten Kul sigara içmektedir, dolayısıyla o zaman patlama olurdu. Contaları her zaman sıfır olarak takıyoruz, yeni conta masrafsızdır. Belgemi alamadım ama tedbirsiz davranmadım. Benim de yakınlarım o patlamada ölebilirdi." diye konuştu.

Osman İnce de, belediye yetkililerinin zamanında denetleme yapmadığına dikkati çekerek, "Uygulama yapıp kapanış verseydi bugün bu olay yaşanmazdı. Bizim servis elemanını denetleme ve yönlendirme imkanımız yok." dedi.

Son sözleri sorulan sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşmanın ardından patlamada 2 kızını kaybeden İbrahim Savucu, adliye önünde bir açıklama yaptı. Savucu, "Mahkemeleri takip ettik, herkes birbirini suçluyor. Bu konunun takipçisi olacağız, arkasını bırakmayacağız. Ciğerimiz yanıyor. Gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğiz. İstinaf mahkemesi, bölge mahkemeleri, Adalet Bakanlığı... Sonuna kadar takip edeceğiz." dedi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki lokantada 30 Haziran 2024'te bir patlama yaşanmıştı. Olayda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi Gülten Kul ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen Mustafa Koç tutuklanmıştı.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, LPG'de sızıntı meydana geldiği, biriken gazın patladığı, patlama sonucu oluşan alev topunun diğer bölümlere yayıldığı ve ani basınç etkisiyle yıkıma sebep olduğu ifade edilmişti. Bilirkişi raporu sonrası LPG dağıtıcı şirketin Ege bölge sorumlusu Osman İnce hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Şüpheliler hakkında Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "taksirle birden fazla insanın ölümüne ya da yaralanmasına neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Torbalı Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Yargılama esnasında tutuklu yargılanan iş yeri sahibi Gülten Kul, daha sonra tahliye edilmişti.