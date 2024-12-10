İzmir'de "Beşoklar" suç örgütüne operasyon! 32 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, elebaşılığını B.B'nin yaptığı Beşoklar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 32 şüpheli tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İzmir'de "Beşoklar" suç örgütüne operasyon! 32 şüpheli tutuklandı
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Yurt genelinde organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İzmir'de, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önemli bir çalışmaya imza attı.

Ekipler tarafından, elebaşılığını B.B'nin yaptığı kamuoyunda Beşoklar olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Örgüt üyelerinin Çetin Ermiş'in öldürülmesi, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlanması, üçüncü şahısların alacaklarını zorla tahsil etme suçlarını işlediği tespit edildi.

İzmir'de "Beşoklar" suç örgütüne operasyon! 32 şüpheli tutuklandı - Resim : 1

Ekiplerin helikopter ve dron destekli eş zamanlı yaptıkları operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 32 şüpheli tutuklandı. Diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan örgüt elebaşı B.B'nin yurt dışında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu otomatik silah, 9 tabanca, 2,5 kilo esrar, 305 fişek, 46 senet, 2 telsiz, 1 araç takip cihazı ve bir miktar para ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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