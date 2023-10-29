İzmir'de Dalgıçlar 9 Eylül Batığında Türk Bayrağı Açtı

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, su altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Görüntüler görenleri duygulandırdı.

İzmir'de Dalgıçlar 9 Eylül Batığında Türk Bayrağı Açtı
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Karaburun Dalış Merkezi eğitmenleri ve deneyimli dalgıçlardan oluşan 12 kişilik grup "9 Eylül" şehir hatları vapuruna daldı.

Dalgıçlar, ismini İzmir'in kurtuluş gününden alan vapurun batığına Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı.

Yaklaşık 30 metre derinlikte yapılan etkinlikte dalgıçlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Dalış eğitmeni Arzu Arslan dalışı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına yaptıklarını söyledi.

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# 29 ekim cumhuriyet bayramı # türk bayrağı
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