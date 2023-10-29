Maviliklerde 100. Yıl Coşkusu! Tur Tekneleri Denizleri Kırmızı Beyaza Boyadı!

Antalya'da tur tekneleri denizleri 100. yıl kutlamaları için al yıldızlı Türk bayrağı ile donattı. Yaklaşık 100 teknenin katıldığı kutlama göz doldurdu.

Maviliklerde 100. Yıl Coşkusu! Tur Tekneleri Denizleri Kırmızı Beyaza Boyadı!
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhuriyetin 100. yıl dönümü, yaklaşık 50 tur teknesinin 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı eşliğinde denizde yaptığı tur ile kutlandı.
Kumluca Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte Adrasan koylarında yaz mevsimi boyunca turistleri taşıyan tur tekneleri, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü dolayısıyla denize açıldı.

Maviliklerde 100. Yıl Coşkusu! Tur Tekneleri Denizleri Kırmızı Beyaza Boyadı! - Resim : 1

Yaklaşık 50 tur teknesinin katıldığı deniz turunda vatandaşlar, 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı eşliğinde ellerindeki bayrakları salladı. Yat turuna Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Havanın kararmasıyla Adrasan sahilinde ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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