İzmir’de polis merkezine saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 27’ye yükseldi

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı artıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 2 polisin şehit olduğu ve 2’si polis 3 kişinin yaralandığı saldırıya dair çalışmalar sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda gözaltı sayısı 27’ye ulaştı.

Soruşturmada yaralı olarak yakalanan saldırının faili 16 yaşındaki E.B’nin yanı sıra annesi A.B, babası N.B, arkadaşları A.K. ve D.Ş, İstanbul’da İran uyruklu K.N. (32), Ankara’da B.Y. ve C.T, Şanlıurfa’da M.A. gözaltına alınmıştı.

Çalışmaların sürdüğü soruşturmada yeni gözaltılarla birlikte sayı 27’ye çıktı.