İzmir’de tarım kooperatifine büyük vurgun! 44 milyon liralık dolandırıcılık

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda büyük bir dolandırıcılık operasyonuna imza attı. Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren bir tarım kooperatifinde, geçmiş dönemde görev yapan yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarının "nitelikli zimmet", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarını işlediği yönünde gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri takibe aldı.

İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen titiz çalışmalarda, şüphelilerin kooperatif ve ortaklarını toplam 44 milyon TL zarara uğrattıkları belirlendi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

İddialar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında kooperatifin önceki dönem yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarının da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, kooperatifin finansal işlemlerinde usulsüzlük yaptığı, sahte belgelerle yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdiği ve ortakların hisselerinden zimmetlerine para geçirdiği iddia edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.