İzmir'de yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme: 119 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik geniş çaplı yolsuzluk soruşturmasında önemli bir eşik geçildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu Başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda sürdürülen soruşturma, belediye iştiraki İZBETON AŞ’de taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine başlatılmıştı.

137 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 119 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 137 kişiden, emniyetteki işlemleri tamamlanan 119 şüpheli sabah saatlerinde çevik kuvvet eşliğinde otobüslerle sağlık kontrolüne götürüldü. Kontrollerin ardından şüpheliler İzmir Adliyesi’ne sevk edildi.

Şüpheliler arasında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor. Gelişme, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz'da İZBETON AŞ’ye yönelik başlattığı soruşturma kapsamında ciddi usulsüzlük bulgularına ulaştı. Sayıştay, mülkiye müfettişleri ve bilirkişi raporlarına dayanılarak "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamaları yöneltilen toplam 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KONUT KOOPERATİFLERİ VE TAŞERON ŞİRKETLER HEDEFTE

Soruşturmada adı geçen 157 şüpheliden; 22'si İZBETON AŞ çalışanı, 2’si İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3’ü İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2’si İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3’ü İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3’ü Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi personeli olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer ve ayrıştırma gibi sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu öğrenildi.