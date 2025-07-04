Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ameliyata alındı

Sözcü'nün haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi odaklı yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle ameliyata alındı. Cezaevinde kaldığı süreçte 18 kilo verdiği belirtilen Çalık’ın boynunda yapılan biyopsi sonucunda kitle tespit edildi.

Patoloji raporlarında ise, Çalık’ta lenfoma belirtileri görüldüğü ifade edildi. İki kez kanser tedavisi gören Murat Çalık’ın, sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İMAMOĞLU’NDAN SERT TEPKİ: “BU ZULME DERHAL SON VERİN”

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, görevden alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Çalık’ın sağlık durumu ve tutukluluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, “Mehmet Murat Çalık’ı serbest bırakmak için daha neyi bekliyorsunuz? İki kez kanser tedavisi görmüş kardeşimi tepeden tırnağa suça bulaşmış kişilerin yalan ifadeleriyle tutukladınız.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Murat Çalık’ın, uzak bir cezaevine sevk edilerek aile ve avukat görüşmelerinin kısıtlandığını ifade eden İmamoğlu, “Ailesiyle ve avukatlarıyla görüşemesin diye uzak bir cezaevine sürgün ettiniz. Sağlık sorunları olduğunu bile bile bu zulmü yaptınız. İçerde 15 kilo kaybetti, yıllarca mücadele ettiği kanser yeniden gelip O’nu buldu. Çalık’ın sağlığını yitirmesinin tek sorumlusu, Beylikdüzü’ne hizmet için gece gündüz çalışan bu pırıl pırıl insanı tutuklu yargılama yaparak cezalandıran akıldır. Sizde birazcık vicdan kaldıysa, bu zulme derhal son verin.” sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu.