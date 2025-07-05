İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen yangında bir orman işçisi daha yaşamını yitirdi

ÖDEMİŞ'TEKİ ORMAN YANGININDA CAN KAYBI 3’E YÜKSELDİ

İzmir’in Ödemiş ilçesinde çarşamba akşamı başlayan orman yangını büyük yıkıma neden oldu. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi.

Alevlerin başladığı ilk saatlerde Tosunlar, Suçıktı, Yeniköy, Karadoğan, Işık, Köseler ve Üzümlü mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, birçok ev, bağ ve bahçe zarar gördü.

İlk olarak, yangın sırasında evinden çıkmaya çalışan 81 yaşındaki yatağa bağımlı İbrahim Erkan ve görev başındaki orman işçisi İbrahim Demir hayatını kaybetmişti.



ENTÜBE EDİLEN ORMAN İŞÇİSİNDEN ACI HABER

Yangında ağır yaralanan ve entübe edilen Beydağ Orman İşletme Şefliği personeli Ragıp Şahin’den de bugün acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin kurtarılamadı.

Can kaybının üçe yükseldiği Ödemiş’te, yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.