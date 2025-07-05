İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen yangında bir orman işçisi daha yaşamını yitirdi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde çarşamba akşamı başlayan orman yangını büyük yıkıma neden oldu. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen yangında bir orman işçisi daha yaşamını yitirdi
Yayınlanma:

ÖDEMİŞ'TEKİ ORMAN YANGININDA CAN KAYBI 3’E YÜKSELDİ

İzmir’in Ödemiş ilçesinde çarşamba akşamı başlayan orman yangını büyük yıkıma neden oldu. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı üçe yükseldi.

Alevlerin başladığı ilk saatlerde Tosunlar, Suçıktı, Yeniköy, Karadoğan, Işık, Köseler ve Üzümlü mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, birçok ev, bağ ve bahçe zarar gördü.

İlk olarak, yangın sırasında evinden çıkmaya çalışan 81 yaşındaki yatağa bağımlı İbrahim Erkan ve görev başındaki orman işçisi İbrahim Demir hayatını kaybetmişti.

Bakanlık harekete geçti: Bu ilanlara 200 bin TL ceza kesilecekBakanlık harekete geçti: Bu ilanlara 200 bin TL ceza kesilecekGündem

ENTÜBE EDİLEN ORMAN İŞÇİSİNDEN ACI HABER

Yangında ağır yaralanan ve entübe edilen Beydağ Orman İşletme Şefliği personeli Ragıp Şahin’den de bugün acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin kurtarılamadı.

Can kaybının üçe yükseldiği Ödemiş’te, yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

yangın İzmir Ödemiş
Günün Manşetleri
ANKARA'DA GERİ SAYIM YAPILIYOR
NETANYAHU VE GENELKURMAY BAŞKANI KAVGA ETTİ!
YANGINDA BİR ORMAN İŞÇİSİ ŞEHİT OLDU
40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
CHP'li Adana, Antalya ve Adıyaman Belediye Başkanları gözaltına alındı
Tunç Soyer dahil 35 kişi tutuklandı
KİEV’İN TÜRKİYE’DEKİ AJANLIK FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI
ANTALYA MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI NİYAZİ NEFİ KARA GÖZALTINA ALINDI
İŞTE KALEM KALEM DÜŞÜŞÜN YAŞANDIĞI SEKTÖRLER
SGK'da rüşvet operasyonu
Çok Okunanlar
Mevduat faizi yükseldi: Banka banka 800 bin TL’nin 1 aylık getirisi Mevduat faizi yükseldi: Banka banka 800 bin TL’nin 1 aylık getirisi
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Gençler için büyük kampanya başladı! Gençler için büyük kampanya başladı!
Teksas’ta kabus gecesi! Teksas’ta kabus gecesi!