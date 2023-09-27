Kaçakçılık Operasyonu! 23 Gözaltı

Hakkari'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçakçılık Operasyonu! 23 Gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 9-23 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 bin 241 paket sigara, 106 bin 200 sigara filtresi, 218 cep telefonu, 118 elektronik sigara, 280 küçükbaş hayvan ve 57 litre alkol ele geçirildi.

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