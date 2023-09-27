Kaçakçılık Operasyonu! 23 Gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 9-23 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 bin 241 paket sigara, 106 bin 200 sigara filtresi, 218 cep telefonu, 118 elektronik sigara, 280 küçükbaş hayvan ve 57 litre alkol ele geçirildi.