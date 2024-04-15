Kadın Boks Milli Takımı son antrenmanını yaptı! Avrupa Şampiyonasına hazır!

Kadın Boks Milli Takımı, Kastamonu'da sürdürdüğü Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

Kadın Boks Milli Takımı son antrenmanını yaptı! Avrupa Şampiyonasına hazır!
Editör: Metehan Gül

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki hazırlıklarını bitiren sporcular, Sırbistan'da bugün başlayacak Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere kentten ayrıldı.

Milli takım antrenörü Nazım Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay süren güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi.

Şampiyonaya iyi hazırlandıklarını ifade eden Yiğit, "Son antrenmanımızı dün yaptık. Bu gün hava yoluyla Sırbistan'a gideceğiz. Altı sporcu ile gidiyoruz. Olimpik sıkletler dışında başka sıklet yok burada. Biz olimpik sıklet olarak Avrupa Şampiyonası'na katılacağız. Nasıl 2022'de dünya şampiyonu olduysak burada da Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Kadın Boks Milli Takımı son antrenmanını yaptı! Avrupa Şampiyonasına hazır! - Resim : 1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# boksör # Büyük Kadın Milli Boks Takımı
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